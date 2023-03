Dopo la notizia del matrimonio, arrivano anche le date ufficiali per il prossimo tour di Laura Pausini. Sarà una sorta di lungo viaggio di nozze in giro per il mondo come ha sottolineato la cantante di Solarolo.

I primi appuntamenti in Piazza San Marco a Venezia e a Siviglia. Poi il tour ufficiale inizierà a Rimini per girare l’Italia. A fine gennaio si sposterà in Europa, poi a marzo in America.

Ancora in piedi la possibilità di celebrare un doppio appuntamento riservato ai fan a Solarolo prima delle date veneziane.

I biglietti sono disponibili dalle 10 di giovedì 23 marzo alle 18 di venerdì 24 marzo in prevendita esclusiva per il fanclub dell’artista, e in vendita in tutti i circuiti autorizzati a partire dalle 9 di sabato 25 marzo.

ANTEPRIMA DEL GIRO DEL MONDO

JUNE 30, 2023 – VENICE @ PIAZZA SAN MARCO

1 LUGLIO 2023 – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

JULY 2, 2023 – VENICE @ PIAZZA SAN MARCO

21 LUGLIO 2023 – SEVILLE @ PLAZA DI SPAGNA

22 LUGLIO 2023 – SEVILLE @ PLAZA DI SPAGNA

GAMBA INDOOR ITALIANA

8 DICEMBRE 2023 – RIMINI @ STADIO

DECEMBER 12, 2023 – ROME @ PALAZZO DELLO SPORT

DECEMBER 19, 2023 – MANTOVA @ PALA UNICAL

22 DICEMBRE 2023 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

DECEMBER 26, 2023 – EBOLI (SA) @ PALA SELE

DECEMBER 29, 2023 – BARI @ PALA FLORIO

JANUARY 6, 2024 – PADOVA @ FIERA

JANUARY 9, 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

JANUARY 12, 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

15 GENNAIO 2024 – BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

17 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

GAMBA INTERNA EUROPEA

27 GENNAIO 2024 – MADRID (SPAGNA) @ WIZINK CENTER

29 GENNAIO 2024 – BARCELLONA (SPAGNA) @ PALAU ST JORDI

3 FEBBRUARY 2024 – LISBONA (PORTOGALLO) @ ALTICE ARENA

10 FEBBRAIO 2024 – BRUXELLES (BELGIO)@ NAZIONALE FORESTA

12 FEBBRAIO 2024 – PARIGI (FRANCIA)@ ACCOR ARENA

15 FEBBRAIO 2024 – ZURICH (SVIZZERA) @ HALLENSTADION

16 FEBBRAIO 2024 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER HALLE

GAMBA LATAM

28 FEBBRUARY 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

2 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ SPAZIO UNIMED

6 MARZO 2024 – LIMA (PERÙ) @ SPLANADA UNALM

8 MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMI ÑAHUI

10 MARZO 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

16 MARZO 2024 – MESSICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

18 MARZO 2024 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

GAMBA USA

21 MARZO 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ CENTRO FINANZIARIO SMART

23 MARZO 2024 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ TEATRO YOUTUBE

28 MARZO 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. CENTRO PHILLIPS

30 MARZO 2024 – MIAMI (FLORIDA) @ MIAMI DADE ARENA

04 APRILE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ TEATRO ROSEMONT

06 APRILE 2024 – NEW YORK (NEW YORK) @ MADISON SQUARE GARDEN