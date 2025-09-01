Laura Pausini anticipa alcune immagini della sua casa-museo. L’inaugurazione avverrà a Solarolo, domenica 7 settembre. Il giorno prima, in occasione dei 30 anni, il fanclub della cantante si radunerà al PalaCattani di Faenza per un evento esclusivo.

“Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club, la mia prima battuta é stata scontata: ‘Un museo? Ma non sono ancora morta!’ ” scrive la cantante su Facebook.

“Però, mi è stato fatto notare che, oltre ad essere diventata una richiesta ricorrente dei soci del nostro fan club, e da molti non soci che avrebbero voluto visitare la mia casa, sarebbe stato ancora più bello aprirlo e godermelo anche io visto che sono viva e vegeta.

Per questo ho seguito le varie fasi di preparazione che, a causa dell’alluvione di due anni fa, hanno ritardato l’inaugurazione al 7 settembre 2025 (dove sarò presente per tagliare il nastro) e l’apertura al 13 settembre (per i soci del fan club sarà gratuita, per i non soci ci sarà un biglietto di ingresso)”.

Il percorso dell’esposizione crea cronologicamente una storia, dall’infanzia della cantante ai giorni d’oggi. In mostra dischi, abiti, premi, foto e tanti altri ricordi.