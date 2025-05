La candidatura di Faenza a Città Creativa UNESCO, nel cluster dell’Artigianato e delle Arti Popolari, ha da oggi un sostenitore in più.

Laura Pausini, ex allieva dell’Istituto d’Arte Ballardini, ha comunicato all’amministrazione comunale, la decisione di sostenere la candidatura manfreda, dimostrando la sua vicinanza a Faenza e al suo sistema culturale e creativo.

Il progetto di Faenza Città Creativa nasce dalla tradizione ceramica della città, ma coinvolge tutta la creatività che anima il territorio, dall’artigianato alla musica, dal design alla produzione artistica in tutte le sue forme.

Il sindaco Massimo Isola ha risposto al sostegno di Laura Pausini con un post di ringraziamento pubblico, allegando una foto scattata insieme alla cantante durante le riprese del suo film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, girato a Faenza.

Il 21 maggio prossimo è inoltre in programma un incontro in via nuova 37, sede dell’associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani, per parlare proprio della candidatura: “Fare rete per la creatività”, un momento di confronto per condividere esperienze, buone pratiche e strategie di sviluppo culturale.