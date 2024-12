Prosegue la stagione delle esposizioni di arte contemporanea nel cuore del Borgo San Rocco a Ravenna, a “PianoB pausa arte Ravenna” in via Bassa del Pignataro 2.

Il 24 dicembre, alle ore 17, sarà l’occasione per ammirare le opere in ceramica di Laura Pagliai.

La curiosità è il filo conduttore e la motivazione artistica che conduce questa artista verso nuove esperienze nel linguaggio espressivo e nell’utilizzo di materiali e tecniche diverse.

Analizza l’esistenza umana da punti di osservazione inusuali, a prima vista curiosi e originali, ma al contempo emotivamente intensi e concentra l’attenzione su personaggi d’argilla immobilizzati in un’atmosfera di malinconica meditazione e di attaccamento alla materia, i quali osservano lontano silenziosamente, vivono il tempo dell’attesa e alimentano riflessioni di incertezza ed inquietudine. Non sono né uomini né donne, ma rappresentano il genere umano e i suoi stati d’animo nel tentativo di trovare il proprio palloncino rosso, elemento poetico legato al concetto di sogno, di ricerca della felicità.

C’è chi lo ha già trovato, ma non sa come raggiungerlo perché all’interno di un labirinto o di un vortice, chi lo trova all’improvviso avendo il coraggio di voltare pagina, chi ne ha già tanti in mano e uno è color oro, perché certi sogni valgono più di altri.