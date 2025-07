Federico Bonavita festeggia il compleanno con il ritorno al Faenza Calcio. L’annuncio dell’accordo arriva infatti appena prima del 23 luglio, data di nascita dell’attaccante classe 1990 di Castrocaro, tipica prima punta che potrà offrire varie soluzioni al reparto offensivo biancoazzurro.

E’ un ritorno gradito perchè Bonavita aveva militato per alcuni mesi a inizio 2019 nel Faenza ed era stato apprezzato da tutto l’ambiente. Nelle ultime sei stagioni ha vestito la maglia del Sanpaimola dove si è segnalato come realizzatore: in due annate consecutive ha realizzato 23 e 17 gol, conquistando il primo e poi il secondo posto nella classifica marcatori.

“Sono di nuovo in biancoazzurro dopo sei anni pronto a fornire un contributo di esperienza per portare il Faenza più in alto possibile in un campionato che sarà molto competitivo e difficile –dice Federico Bonavita – Dopo la precedente occasione, ci tenevo a tornare qui, in un ambiente che conosco, fin dall’inizio della stagione. Mi ritengo un giocatore che si dedica alle esigenze della squadra. Sono felice di lavorare con mister Nicola Cavina che ritrovo questa volta come allenatore, oltre che direttore sportivo e di compagni come Ruffilli già con me a Castrocaro, Borini e Prati al Sanpa, oltre ai biancoazzurri Lanzoni, Franceschini, Missiroli”.

Il direttore sportivo manfredo e allenatore Nicola Cavina commenta: “Siamo contenti del ritorno di Bonavita, uno degli attaccanti che negli ultimi cinque anni ha fatto meglio. E’ terminale d’attacco, ma allo stesso tempo giocatore da manovra. Ha caratteristiche utili alla nostra squadra perchè si sposano a quelle dei nostri elementi offensivi più tecnici. Può dare valide alternative tattiche”.

Federico Bonavita

Nato a Forlì il 23 luglio 1990, Bonavita è cresciuto nel settore giovanile del Castrocaro e del Forlì. Ha giocato poi in Eccellenza e Promozione sempre a Castrocaro, per otto stagioni, prima di un fugace passaggio al Cailungo nel campionato della Repubblica San Marino. Sei mesi nel 2019 al Faenza e da qui per sei stagioni al Sanpaimola. Ora il suo ritorno al Faenza.