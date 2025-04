La Polizia di Stato nella giornata di ieri ha estradato dalla Germania un cittadino cervese evaso nel 2023 durante un permesso premio, concesso nel corso della sua detenzione presso la Casa Circondariale di Ferrara dove scontava condanne per vari reati, principalmente legati al traffico di stupefacenti.

Nello scorso febbraio, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna, in collaborazione con il Centro di Coordinamento di Polizia e Dogana di Thorl Maglern avevano rintracciato il 47enne cervese che era stato arrestato dalla polizia tedesca in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

Ieri, gli ufficiali di polizia giudiziaria dell’Interpol–Servizio di Cooperazione Internazionale, hanno preso in consegna il ricercato che è stato riportato in Italia con volo giunto a Fiumicino. Il medesimo, immediatamente condotto in carcere, proseguirà l’espiazione della sua condanna per un residuo di oltre otto anni di reclusione.