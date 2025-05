Quest’estate, il complesso ex Salesiani (via San Giovanni Bosco 1, Faenza) si prepara a diventare teatro di cinque giornate di sport, formazione e divertimento. L’occasione sarà lo sbarco dell’Atalanta Football Camp, che avrà luogo dal 23 al 27 giugno.

Ancora aperte le iscrizioni, riservate a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni (categoria non agonistica dal 2019 al 2012). La giornata tipo prevederà: dalle 8.30 alle 9 accoglienza; allenamento (9.30-12); pranzo e attività ricreative fino alle 15; ritorno in campo (15-17.30) e fine giornata verso le 18.

Il costo dell’esperienza è di 305€ per 1 figlio/a, 560€ per 2 figli/e, 815€ per 3 figli/e. E la quota include: assicurazione; pranzo e merenda; attività tecnica e ricreativa; pagella di valutazione finale; attestato di partecipazione; kit Joma targato Atalanta, contenente 2 maglie da allenamento, 2 pantaloncini da allenamento, 2 calzettoni da allenamento, 1 maglia di rappresentanza, 1 pantaloncino di rappresentanza, 1 zaino con portascarpe, 1 cappellino.

I posti sono limitati e il camp è esteso anche ai tesserati di altre società. Per maggiori info e prenotazioni www.atalantacamp.it.