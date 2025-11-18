L’associazione “Tutti per la Scuola” ha consegnato martedì 11 novembre un contributo economico di 4.180 euro all’Istituto Comprensivo di Bagnacavallo, alla presenza dell’assessore alla Scuola Fabio Bassi e del dirigente scolastico Moreno Folli. Per l’associazione sono intervenuti il presidente Massimo Bellettini e la consigliera Sara Robertazzi.

La donazione, frutto delle attività di raccolta fondi sostenute dal cinque per mille e dall’impegno dei volontari, sarà destinata al potenziamento dei progetti linguistici nelle scuole.

Nonostante il recente rinnovo del direttivo, l’associazione ha proseguito con continuità il proprio lavoro, confermando una presenza attiva e riconoscibile nel sostegno alle attività educative del territorio. «Cambiano i componenti ma non cambia il risultato» hanno sottolineato i referenti, ricordando che l’obiettivo resta quello di migliorare l’offerta formativa per bambini e ragazzi e di coinvolgere nuovi volontari disponibili a collaborare.

Il dirigente scolastico Folli ha precisato che il contributo finanzierà due percorsi di approfondimento linguistico particolarmente significativi: un’attività intensiva di teatro in inglese rivolta alle classi terze e quarte della scuola primaria e la English Week dedicata alle classi quinte della primaria e alle prime della secondaria.

L’assessore Fabio Bassi ha espresso il ringraziamento dell’Amministrazione comunale all’associazione e a tutti i volontari che, anche attraverso il cinque per mille, scelgono di investire tempo e risorse nella crescita educativa della comunità.