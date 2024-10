La città di Faenza si prepara ad accogliere la nuova edizione degli “Incontri d’Autunno 2024”, un ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Romagna-Camaldoli in collaborazione con il Comune di Faenza e la Biblioteca Manfrediana. Il tema di quest’anno sarà il Mediterraneo, un’area cruciale per lo sviluppo culturale, religioso e politico dell’Europa e del mondo intero.

Il Mediterraneo: Storia e Contemporaneità

I primi tre incontri si terranno presso la Biblioteca Manfrediana e il quarto presso il Cinema Europa di Faenza e saranno incentrati su temi legati a quello che gli antichi romani chiamavano “Mare nostrum” e che il vescovo Isidoro di Siviglia, nel VII secolo d. C., per primo denominò “Mediterraneum”. L’argomento sarà affrontato accompagnando alla prospettiva storica una serie di sguardi sulla contemporaneità: una contemporaneità segnata non solo dal fenomeno delle migrazioni dall’Africa alle coste mediterranee dell’Europa ma anche dagli orribili conflitti che stanno insanguinando le terre che si affacciano sul Mediterraneo orientale: Palestina, Israele e Libano.

Programma

Venerdì 11 ottobre ore 20,45

Aula Magna, Biblioteca Manfrediana, via Manfredi 14 – FAENZA ALLE ORIGINI DELLA CULTURA EUROPEA: IL MEDITERRANEO E I CLASSICI. ATENE, GERUSALEMME, ROMA Incontro con Claudio Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese, storico e saggista Voce recitante: Margherita Rondinini Introduce Giorgio Gualdrini

Martedì 15 ottobre ore 20,45

Aula Magna, Biblioteca Manfrediana, via Manfredi 14 – FAENZA IL MEDITERRANEO, IL CRISTIANESIMO, L’ISLAM TRA STORIA E CONTEMPORANEITÀ

Incontro con Alessandro Vanoli, storico del Mediterraneo e saggista Introduce Daniele Morelli

Martedì 22 ottobre ore 20,45

Aula Magna, Biblioteca Manfrediana, via Manfredi 14 – FAENZA IL DESTINO EURO-MEDITERRANEO DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI

Incontro con Michele Marchi, professore di Storia Contemporanea all’Università di Bologna e coordinatore del Corso di Laurea în Storia, Società e Culture del Mediterraneo Introduce Marco Celli, segretario regionale del Movimento Federalista Europeo

Martedì 29 ottobre ore 20,30

Cinema Europa, via Sant’Antonino 4 – FAENZA S.O.S. MEDITERRANEO

Incontro con Mattia Ferrari, cappellano di bordo della nave “Mare Jonio” (ong Mediterranea) A seguire: proiezione di un documentario sull’argomento Introduce Marco Ferrini Nell’occasione sarà presentato il nuovo libro di don Mattia Ferrari “Salvato dai migranti. Racconto di uno stile di vita” (ed. EDB), con prefazione di Papa Francesco e postfazione di Marco Damilano.