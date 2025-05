L’Associazione Mazziniana Italiana – Sezione di Cervia “Ornella Piraccini”, rappresentata da Isabella Ciotti, accompagnata da Nicola Cassandro, Coordinatore nazionale della Giovine Europa – Rete Italia, ha premiato le classi 3A, 3B e 3C della Scuola Secondaria “Zignani” di Castiglione, vincitrici del primo premio del bando di Concorso per gli studenti anno 2024/2025 indetto dall’AMI di Cervia onlus e dalla Cooperativa Risorgimento soc, coop.

Il progetto premiato è un video musicale che ha visto protagonisti tutti gli studenti, guidati con passione dalle docenti Raffaella Benini e Roberta Mangelli. Con una pluralità di strumenti, i ragazzi hanno interpretato, tra gli altri, Il Canto degli Italiani e l’Inno alla Gioia, riuscendo a trasmettere un messaggio potente di unità, entusiasmo e speranza.

La musica, linguaggio che supera ogni barriera e parla direttamente al cuore, è diventata in questo lavoro strumento di partecipazione, di espressione e di cittadinanza. Proprio per questo l’elaborato è stato scelto dalla commissione: per aver saputo coinvolgere ogni studentessa e studente in un’opera corale che incarna lo spirito di fratellanza e solidarietà al centro tanto della Repubblica Romana del 1849, quanto della nostra Costituzione e del sogno europeo di Giuseppe Mazzini. Alla scuola verrà riconosciuto il premio in un buono per l’acquisto di materiale didattico.