L’associazione Linea Rosa organizza “Lavori in corso: un cantiere verso la libertà” contro la violenza sulle donne

Nell’ambito del progetto “Conciliazione tempi di cura e lavoro: nuove strategie territoriali”, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne che ricorre ogni 25 novembre, Linea Rosa ha pensato di dare vita a un’azione di guerrilla urbana. L’obiettivo è quello di attirare l’attenzione sulle quotidiane difficoltà vissute dalle donne sia in ambito familiare sia in quello lavorativo. Situazioni che rendono complessa e spesso frustrante la gestione dei tempi di cura.

“Lavori in corso, un cantiere verso la libertà” è un progetto di Linea Rosa ODV, realizzato in collaborazione con Spazio.

“Per le intere giornate del 25 e 26 novembre 2024 blocchiamo Piazza del Popolo di

Ravenna con un cantiere che impedisce il passaggio a chiunque voglia attraversarla. È una vera azione dimostrativa resa possibile dalla partecipazione di quasi 50 tra volontari e volontarie, divenuti performer per la causa. Grazie al filtro della performing art, i passanti e le passanti vengono “costretti” a confrontarsi con le molteplici facce della violenza maschile sulle donne.”

Un atto provocatorio pensato per creare un “cortocircuito”, attraverso un percorso esperienziale e immersivo. L’obiettivo è portare i cittadini e le cittadine a relazionarsi e riconoscere la violenza di genere in tutte le sue forme: dalla violenza psicologica e verbale, al cat calling, dal divario di genere sul lavoro alla ciclicità della violenza, fino alla violenza fisica e al femminicidio.