Venerdì 23 e sabato 24 l’Associazione Italo-Britannica di Ravenna in collaborazione con la Italian Byron Society e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna organizza un simposio sul grande poeta britannico che visse nella nostra città dal 1819 al 1821.

I relatori di altissimo livello e prestigio renderanno l’evento pressochè unico e irripetibile.

Il primo incontro (venerdì 23 maggio) – Reading Byron’s Ravenna Journal -si terrà domani presso la Sala Nullo Baldini di via Guaccimanni alle ore 17.30 e vedrà la partecipazione del presidente della Byron Society degli Stati Uniti A. Stauffer assieme allo studioso e saggista canadese J.Sachs in dialogo coi professori D.Saglia e G.Dowling vicepresidenti della Italian Byron Society. I quattro grando studiosi dialogheranno sul Diario Ravennate di Byron – scritto tra il gennaio e il febbraio del 1821. Il Ravenna Journal offre uno sguardo intimo e personale sulla vita quotidiana del poeta durante alcune delle settimane più intense del suo soggiorno nella città. Questo diario riflette, inoltre, i suoi pensieri letterari e politici, nonché le sue emozioni più profonde di quei giorni – come la speranza per la liberazione dell’Italia o la nostalgia dei suoi periodi londinesi – e le sue osservazioni sulla politica, la società e la cultura ravennati e romagnole. I relatori proporranno un percorso alla scoperta di come, attraverso uno stile diretto e talvolta ironico, Byron descrive incontri, letture, riflessioni sull’arte e la poesia, rivelando la complessità del suo carattere e il suo profondo legame con la cultura tanto italiana quanto più specificamente locale.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 24 maggio alle ore 17.30 presso la Casa Matha in piazza A.Costa,3. Il Prof.D.Saglia, massimo esperto di romanticismo britannico, presenterà : Lord Byron e Jane Austen: protagonisti del romanticismo. L’incontro si concentra su due protagonisti della letteratura romantica – uno estremamente famoso ai suoi tempi, Lord Byron, e l’altra, Jane Austen, di enorme popolarità oggi. Dopo aver esplorato la popolarità controversa di Byron come poeta, e aver considerato se e come avesse conosciuto i romanzi di Austen, l’attenzione si sposterà sulla conoscenza che Austen aveva dei versi di Byron e sulle tracce che questi hanno lasciato nei suoi romanzi e nelle sue lettere. L’incontro aprirà poi una discussione sulla presenza di Byron nella narrativa e nelle lettere delle romanziere ottocentesche più in generale. Riunendo il bicentenario della morte di Byron nel 2024 e il 250° anniversario della nascita di Austen nel 2025, questa incontro vuole celebrare le interconnessioni tra due importanti figure letterarie e, più in generale, come la figura e la poesia di Byron costituissero un punto di riferimento ineludibile per le scrittrici della prima metà del diciannovesimo secolo.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza.