Nei giorni scorsi, la Sala del Consiglio comunale “E. De Giovanni” ha ospitato una delegazione provinciale dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, in occasione del venticinquesimo anniversario di attività a sostegno della popolazione cubana.

L’incontro ha reso omaggio all’impegno dell’associazione, il cui percorso è legato alla figura di Rodolfo Dal Pane, faentino originario di Pieve Corleto. La sua esperienza, maturata nel mondo sindacale e unita alla passione per il ciclismo che lo ha portato a conoscere da vicino la realtà cubana, ha segnato l’inizio di un percorso di solidarietà che prosegue ancora oggi.

Dal 2001 l’associazione ha realizzato numerosi progetti in collaborazione con istituzioni cubane, con l’obiettivo di supportare la popolazione nei settori dell’educazione, della sanità, dell’ambiente e dello sport. Tra le principali iniziative, si segnala il programma di informatizzazione di enti pubblici e scuole, che ha permesso la fornitura di oltre 6.000 postazioni informatiche complete, destinate a comuni, ospedali, università e quartieri. Parallelamente, sono stati portati avanti progetti ambientali attraverso l’installazione di pannelli solari in aree protette, e interventi a favore dello sport con l’invio di attrezzature all’accademia ciclistica di Sancti Spiritus.

In occasione di emergenze, come quelle legate agli uragani o alla recente pandemia, l’associazione ha intensificato il proprio sostegno con l’invio di materiali di prima necessità, tra cui tetti in ondulino, forniture sanitarie e dispositivi medici. L’ultimo container, il 26°, è partito a dicembre 2024 con un carico che comprendeva oltre 300.000 siringhe, materiali chirurgici, dispositivi per flebo e alimentazione parenterale, camici, guanti, igienizzanti, 130 computer e materiale sportivo.

Il finanziamento di questi progetti è reso possibile da una rete di collaborazioni che coinvolge altri circoli dell’Associazione Italia-Cuba (tra cui quelli di Emilia-Romagna, Senigallia, Imperia, AssiCuba Umbria e Parma por Cuba), insieme all’Associazione di Amicizia della Repubblica di San Marino con Cuba e all’Associazione Ruvuma, promotrice del progetto “Ruvuma progetto Cuba”.

Un ruolo importante è svolto anche dalle iniziative locali, come lo stand gastronomico del circolo ravennate durante la “Fira di Sett Dulur” a Russi, che propone cucina romagnola e cubana con l’aiuto di circa 60 volontari. Al fianco dell’associazione operano anche realtà del territorio faentino, tra cui le aziende GIELLEA di Luigi Montanari e la Ditta di Logistica Primiceri, oltre al Comitato contro la fame nel mondo di Forlì.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali che hanno espresso apprezzamento per l’opera svolta dall’associazione in questi 25 anni, riconoscendone il valore come testimonianza concreta di impegno civile e solidarietà internazionale.