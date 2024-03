Una serata all’insegna della condivisione, del racconto e dell’inclusione per i WEmbrace Awards 2024, la Charity Gala Dinner giunta alla seconda edizione e organizzata da art4sport, l’Associazione ONLUS nata nel 2009 su iniziativa di Beatrice “Bebe” Vio Grandis e dei genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio.

L’evento e i WEmbracer 2024

L’iniziativa ha avuto come tema centrale “WHYNOT?!”, che ha rappresentato una dichiarazione, un’affermazione di possibilità, un’intenzione che diventa azione e cambiamento, movimento inarrestabile che, partendo da diverse direzioni, unisce tutti nel perseguimento dello scopo dell’evento, ossia quello di “abbracciare” e includere.

Nel corso della kermesse, svoltasi giovedì 21 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano, sono state celebrate 15 storie finaliste, scelte da una Giuria d’eccezione e suddivise nelle rispettive “sfere d’interesse”, che rappresentano esperienze concrete di innovazione, inclusione e valorizzazione della diversità, e cinque di esse sono state premiate dalla stessa Giuria come WEmbracer 2024 e introdotte dalle parole dei celebranti Gabriele Corsi, Giorgio Pasotti, Helen Nonini, Katia Follesa e Massimiliano Rosolino.

Tra le storie premiate spicca quella dell’Associazione Insieme a Te, vincitrice nella SFERA OURSELVES e qui rappresentata dalla presidente Debora Donati, premiata dall’ex campione di nuoto e personaggio televisivo Massimiliano Rosolino.

Le altre storie premiate sono: App Be My Eyes (SFERA TECHNOLOGY), Massimo Pieraccini – NOPC (SFERA ACTION), Centro Train de Vie (SFERA OTHERS) e Talitha Kum (SFERA THE WORLD).

I WEmbrace Awards sono stati inoltre impreziositi dalla presenza di Andrew Parsons, Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, che nell’occasione ha ricevuto un premio speciale conferitogli da Bebe Vio Grandis.

Il ricavato dei WEmbrace Awards è devoluto a sostegno dei bambini e ragazzi portatori di protesi di arto che l’Associazione art4sport ONLUS segue e supporta sin dalla sua nascita.

Le altre storie finaliste celebrate durante la manifestazione sono state App SymChat e App Viola (SFERA TECHOLOGY), Filippo Cogliandro – Chef e Marco Bartoletti – BB Spa (SFERA ACTION), Fondazione Tetrabondi e Niccolò Campriani (SFERA OTHERS), Alis Focacceria e Baby Gang della Limonata (SFERA OURSELVES), Emergenza Sorrisi ETS e Slums Dunk (SFERA THE WORLD).

La Giuria ha visto protagoniste personalità d’eccezione del panorama italiano e internazionale:

● Barbara Stefanelli (Vicedirettrice vicario del Corriere della Sera);

● Beatrice Vio Grandis (Campionessa paralimpica di fioretto);

● Giovanni Malagò (Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, membro CIO);

● Guido Harari (Fotografo);

● Laura Pausini (Grammy, Latin Grammy, Golden Globe rewarded Artist and Oscar Nominee);

● Luca Pancalli (Presidente CIP, Vice Presidente Fondazione Milano Cortina 2026, Membro del Governing Board IPC);

● Luca Parmitano (Astronauta dell’ESA);

● Maria Grazia Chiuri (Direttrice Artistica delle collezioni donna Haute Couture, prêt-à-porter e accessori Dior);

● Nicoletta Mantovani (Presidente della Fondazione Luciano Pavarotti);

● Shiva Ahmadi (Iranian-American artist and professor of Art at the University of California);

● Telmo Pievani (Filosofo della biologia, evoluzionista, saggista, autore televisivo e teatrale).

Debora Donati, Presidente di Insieme a Te, ha commentato con emozione: “Ricevere questo premio rappresenta un onore immenso e un riconoscimento tangibile del nostro impegno per l’inclusione. Fin dal primo giorno l’obiettivo dell’Associazione Insieme a Te è quello di creare un mondo in cui tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, possano vivere esperienze positive e gratificanti. Ringraziamo di cuore art4sport ONLUS per averci dato l’opportunità di condividere la nostra storia e per il suo instancabile lavoro nel promuovere una società più inclusiva.“

Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto: “I WEmbrace Awards nascono per lanciare un messaggio di inclusione, ma anche per ispirare il cambiamento in ognuno di noi, perché tutti possiamo fare la differenza nel nostro quotidiano. Le storie che abbiamo celebrato sono la testimonianza di come, da una semplice idea, la passione e il lavoro possano portare risultati incredibili e benefici sia nel breve che nel lungo termine. Le emozioni sono state tante e forti, un ringraziamento enorme va a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa serata”.

Stella Kyriakides, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare: “I WEmbrace Awards sono fonte di ispirazione e fulgido esempio del fatto che, indipendentemente dalle sfide che le persone devono affrontare, c’è posto per loro nello sport. Inoltre, con determinazione e perseveranza possono superare queste sfide. Possono indicare la strada da seguire agli altri, portare il cambiamento, ricordandoci che le nostre sfide non determinano dove andiamo, ma solo da dove partiamo. I WEmbrace Awards ci mostrano come le persone sono più della loro disabilità e anche cosa possono ottenere ciononostante, grazie alla loro determinazione e al loro coraggio”.

“I WEmbrace Awards 2024 riconoscono il merito di chi ogni giorno fa la differenza in tanti ambiti del vivere quotidiano. Tra questi sicuramente c’è lo sport e soprattutto lo sport accessibile e inclusivo, in linea con quanto fa art4sport ONLUS tutti i giorni nella nostra città, promuovendo lo sport come terapia e rendendolo qualcosa di completamente naturale. A Milano, e non solo, sono tantissime le realtà che propongono modelli innovativi per avvicinare le persone allo sport. Raccontare queste storie e far conoscere le esperienze premiate con i WEmbrace Awards è necessario per far sì che nasca nelle nuove generazioni il desiderio di fare la differenza, anche quando i risultati sembrano impossibili da raggiungere”, commenta l’Assessora allo Sport del Comune di Milano Martina Riva.

I partner dell’edizione 2024

L’evento ha potuto contare sul patrocinio del Comune di Milano e sul supporto dei Main Partner Algida, Costa Crociere, Damiani, Hotel VIU Milan, Humangest, Rilastil, Sorgenia, Toyota e Venini, su quello dei Corporate Partner ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, Alfaparf Milano, Barilla G. e R. Fratelli S.p.A, BGG S.p.A, Capgemini, Consulcesi, CORE: Milano, Dior, ERRE Company, Gruppo Montenegro, Horus Capital Partners Srl, Leonardo Assicurazioni S.r.l Società Benefit, L’Oreal Paris, McCann Worldgroup, OMEGA, Quadro Advertising, Robotti’s Friends e Volvo Penta, dei Wine&Beverage Partner Ferrari Trento, Tenute Lunelli e Surgiva e dei Partner Tecnici Broggi, Villeroy&Boch e Zafferano. Un ringraziamento speciale va anche allo Chef Daniel Canzian, Chef patron del Daniel Canzian Ristorante, e alla Location Fabbrica del Vapore, uno spazio prestigioso riservato a eventi pensati e realizzati per promuovere valori che rendono il luogo un vero e proprio centro acceleratore del linguaggio della contemporaneità.

L’Associazione Insieme a Te

L’Associazione Insieme a Te nasce a Faenza da un sogno di Dario, faentino affetto da SLA, e dalla volontà della moglie Debora, delle figlie e degli amici di creare una struttura attrezzata e assistita che consentisse la balneazione ad ospiti affetti da ogni tipo di invalidità.

Grazie al contributo di tanti sostenitori, l’Associazione nel tempo è cresciuta e ha acquistato sussidi e attrezzature di supporto e ha continuato ad accogliere gratuitamente centinaia di persone nella propria struttura balneare attrezzata: dal 2018 sono stati infatti accolti oltre 1000 ospiti supportati da più di 1600 volontari.

Allo stabilimento, nel 2022 si è affiancata la gestione di 7 appartamenti accessibili destinati all’accoglienza degli ospiti della spiaggia e dei loro familiari.

Insieme a Te inoltre organizza, specialmente nelle scuole, iniziative, concorsi e progetti di sensibilizzazione sulla disabilità in generale e su malattie specifiche come la SLA e le malattie neuromuscolari, promuovendo così tra le persone, soprattutto tra i giovani, un coinvolgimento umano, sensibilizzazione e inclusione sociale.

Da anni l’Associazione collabora con AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e con il Centro Clinico Nemo (Network di riferimento per la diagnosi, la cura e l’assistenza sulle malattie neuromuscolari) mentre ad inizio 2024 sono state attivate due nuove collaborazione con lo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo e con Dynamo Camp.