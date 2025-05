“L’Associazione Grd Faenza ODV, stretta nel proprio dolore, annuncia la scomparsa della propria amica, socia e progettista Maria Antonia Bedronici. L’Associazione si unisce al dolore della famiglia, del marito Paolo e dei due figli.

Ci hai preso per mano per attivare nuovi progetti, per sognare, per farci capire e credere che era possibile insegnare ai nostri ragazzi di diventare “adulti” e soprattutto ci ha accompagnato affinché ciò accadesse.

Il titolo del primo progetto “si può fare” ne è la dimostrazione. Un percorso non semplice, di avvio della “bottega della loggetta” di attivazione di nuovi appartamenti per le autonomie.

Ogni giorno una sfida, ogni giorno una nuova tappa da raggiungere. Ci hai rappresentato negli enti di rappresentanza quali la Consulta del Volontariato e il Gruppo Disabilità Faenza.

Grazie Antonia per quello che hai fatto!

E come amavi salutare tutti in con ogni tua mail, “Ciao Antonia, oggi e per sempre indosseremo un sorriso che stia bene su tutto”. Ti vogliamo bene.”

Il Direttivo, le famiglie, lo staff e tutti i tuoi ragazzi di GRD ODV