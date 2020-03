L’Associazione nazionale finanzieri in congedo (Anfi) di Lugo ha donato all’Ausl della Romagna 1.500 euro per dare il proprio contributo in questo momento di grave emergenza sanitaria nazionale. In particolare la donazione è destinata all’Ospedale Umberto I° di Lugo, che già opera come Covid Hospital, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza degli operatori sanitari.

“Con questa iniziativa – spiega il Presidente Anfi Lugo, Sottotenente Benedetto Carrieri – vogliamo rendere onore allo straordinario sforzo che le strutture sanitarie, il personale medico ed infermieristico stanno mettendo a favore di tutta la comunità”.