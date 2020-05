Proseguono le donazioni per la campagna di donazione di CNAI a favore di infermiere e infermieri della Associazione CNAI – Nucleo di Ravenna.

Dopo la donazione nell’ambito ravennate, oggi ha provveduto ad offrire a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid dell’ospedale di Forlì migliaia di confezioni di creme per mani e viso che la ditta GALA Cosmetici di Forlì ha loro donato.

L’emergenza pandemica COVID-19, ha reso evidente lo spirito di sacrificio, la dedizione, i valori, le competenze, l’esempio, che tutto il personale infermieristico offre da sempre, in silenzio, per salvare vite umane.

La Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i (CNAI), fondata nel 1946, è la più longeva e numerosa Associazione Infermieristica Italiana, ed è una libera organizzazione culturale e scientifica senza scopo di lucro. Da sempre gestita da Infermieri ed al servizio degli Infermieri, rappresenta l’Italia a livello europeo (EFN) ed internazionale (ICN) ed è presente nelle diverse Regioni Italiane.

Nell’ambito delle iniziative per l’Anno Internazionale dell’Infermiere, ha avviato una “Campagna di donazione per le infermiere e gli infermieri Emergenza COVID-19. Infermieri. Al tuo fianco, sempre”, sviluppata per aiutare gli infermieri in prima linea, oltre che per garantire una migliore attività assistenziale soddisfando i reali bisogni a livello locale.

Le immagini delle mani e dei volti rovinati dall’uso costante dei dispositivi di protezione degli Infermieri e di tutto il personale di cura, ci hanno indotto ad agire per donare delle creme che possano in qualche modo alleviare le quotidiane sofferenze. Il Nucleo CNAI di Ravenna ha ottenuto dalla Ditta GALA Cosmetici una fornitura gratuita di n. 3.040 confezioni di creme per il viso e per le mani, il cui valore commerciale raggiunge € 16.000,00, e le ha donate per ringraziare dell’impegno il personale impegnato ad assistere i malati COVID-19 nei territori di Ravenna e Forlì.

Il Responsabile Amministrativo di GALA Cosmetici, Lorenzo Zanotti, afferma che “non ci sono altre parole per esprimere l’immensa gratitudine verso quanto gli Operatori sanitari stanno facendo per tutti noi con un lavoro prezioso ed insostituibile. L’impegno di ognuno di noi può essere soprattutto quello di supportare con ogni mezzo possibile. Noi, che di mestiere “facciamo creme”, cerchiamo di esservi vicino e di aiutarvi prendendoci cura della vostra pelle del viso e delle vostre (preziosissime) mani che tanto stanno facendo in questo difficilissimo momento. Un piccolo gesto per un enorme grazie”.

“A nome della CNAI – ha dichiarato Riccarda Suprani – siamo orgogliose di poter sostenere, con questa donazione, gli sforzi ammirevoli messi in campo dagli infermieri e da tutto il personale di assistenza che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare questa emergenza. Siamo una comunità di infermieri al servizio degli infermieri e ringraziamo tutti coloro che ci stanno generosamente sostenendo. “