L’associazione dei piccoli proprietari immobiliari incontra i candidati a sindaco di Ravenna sui temi della casa oggi ha incontrato Alessandro Barattoni.

Difesa del valore della proprietà immobiliare – La difesa del valore della proprietà immobiliare rappresenta una delle preoccupazioni più sentite dai proprietari di immobili. Puntare sulla qualità dell’immobile, ma anche sulla qualità urbana in cui questo è collocato, compreso il livello di servizi di cui dispone. Quindi il valore dell’immobile è sempre più condizionato dal valore del territorio. Ma anche viceversa, il valore del territorio e delle città è largamente condizionato dalla qualità del “costruito”. Il tutto coincide con l’interesse pubblico, le politiche sociali, il turismo.

Allargamento del mercato delle locazioni – Dar vita ad un mercato dell’affitto ampio ed articolato per domande di alloggio a singoli e famiglie a basso reddito. Un obiettivo di interesse generale, perché senza un ampio mercato dell’affitto sono frustrate le esigenze di mobilità territoriale, condizione essenziale per lo sviluppo economico della nostra società. Con le organizzazioni dell’inquilinato è in atto un impegno a rivedere gli accordi territoriali per nuove modalità di canoni concordati. Le linee principali di revisione puntano a premiare gli alloggi ad alto risparmio energetico e ad un aggiornamento delle tabelle per il calcolo del canone che consenta di stipulare affitti più contenuti senza ricorrere a canoni liberi.

Aumento qualitativo dell’abitare – Vanno perseguite buone politiche urbanistiche, sociali e per la sicurezza che governino i processi di trasformazione dei quartieri e delle città. Attenzione particolare quindi alle politiche di inclusione sociale e all’integrazione degli immigrati e alle politiche per promuovere la sicurezza sotto tutti i profili: dalla tutela nei confronti dei grandi rischi, alla tutela della sicurezza personale e dell’ordine pubblico. Va profuso un impegno costante per fronteggiare le calamità dovute al cambiamento climatico.

Le tasse – Importante il regime di Cedolare secca e IMU ridotte per alloggi a canone concordato. Ma occorre che il Comune valuti un percorso di alleggerimento della tassazione. In particolare, non colpire con una alta patrimoniale IMU chi non riesce ad affittare per colpa della crisi. Estendere la Cedolare secca anche ai canoni commerciali è una richiesta Asppi. Chiediamo che i comuni se ne facciano portavoce presso il Governo

Il risparmio energetico. E’ un tema che è caro ad ASPPI. La nuova Amministrazione dovrebbe agevolare il percorso ai condomini che permettano ristrutturazioni edilizie e tecniche che consentano un efficace risparmio energetico.

Ravenna città Universitaria, Turistica e Produttiva. Asppi attraverso convenzioni con Flaminia è di supporto per un affitto equo per i fuorisede che studiano a Ravenna. Continueremo questa iniziativa, come il supporto di consulenza e logistico a quanti vorranno affittare a turisti in visita alla città e ai lavoratori dei settori produttivi.

Affitti brevi. In fase di studio un’attività di consulenza per gli Affitti brevi. L’obiettivo principale sarà l’informazione sul rispetto dei regolamenti e quindi l’emersione dal “nero” diffusa in questo tipo di mercato degli alloggi.