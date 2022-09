Roberto Manzoni, nuovo presidente dell’Associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa, ha scritto ai sindaci per chiedere un incontro per conoscere e valutare collaborazioni per la valorizzazione del nostro territorio dove i capanni sono parte vitale, storica e unica al mondo.

E’ necessario riaffermare e rafforzare la collaborazione nell’intento di salvaguardare aree e strutture gestite dai nostri soci di così gran valore naturalistico, sociale e culturale, che negli ultimi anni stanno tentando di adeguarsi alle nuove norme ed al tempo che scorre con forte dispendio di energie e denaro ed hanno sempre più bisogno che le istituzioni non li abbandonino.

Auspichiamo un interesse condiviso di collaborazione e confronto per la risoluzione dei tanti problemi che sta affrontando il popolo dei capannisti.