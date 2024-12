‘Associazione Culturale Siamoseri è lieta di annunciare l’apertura del casting per la ricerca di un attore per il suo prossimo spettacolo teatrale che andrà in scena nel 2025.

Lo spettacolo, diretto da Matteo Dalmonte, sarà una commedia tratta da un famoso e divertente film degli anni ‘80.

La ricerca è rivolta a uomini di età compresa tra 28 e 45 anni, con almeno minima esperienza.

Il personaggio che andrà ad interpretare è centrale e importante per la storia.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura su Whatsapp al numero 349 5308335.

La compagnia teatrale si riunisce ogni martedì a Ravenna: è richiesta la disponibilità fino alla messa in scena.

Nell’attesa che il nuovo spettacolo sia pronto, sabato 29 marzo 2024 andrà in scena la quarta replica di “Cena tra amici” al teatro Socjale di Piangipane. Una commedia brillante e spiazzante, con un eccellente cast e per la regia di Marco Dari.

Per informazioni e prenotazioni, via Whatsapp al 349 6712182.

L’Associazione Culturale Siamoseri

L’Associazione Culturale Siamoseri viene fondata nel 2018 e ha all’attivo cinque spettacoli e tante attività, come i Workshop di fotografia, scrittura creativa e teatrali che hanno luogo a Piangipane. L’associazione organizza eventi, corsi e spettacoli teatrali, con l’obiettivo di diffondere la passione per le arti performative e di valorizzare il talento locale.