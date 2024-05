È stata una cerimonia semplice ma densa di significato quella che si è svolta nella mattinata di ieri all’interno della Compagnia Carabinieri di Lugo. L’associazione Collezione Antoniazzi – Museo Carabinieri Reali di Conegliano (TV) ha consegnato ai militari della Stazione di Bagnacavallo un inedito documento risalente al 1860.

Il presidente dell’Associazione, Dott. Guido Antoniazzi, alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo, Capitano Cosimo Friolo e della Sindaca del Comune di Bagnacavallo, dott.ssa Eleonora Proni, ha consegnato un documento di interesse storico risalente al periodo pre-unitario del febbraio 1860.

Il documento, ben tenuto e conservato, rappresenta un inedito carteggio tra i Carabinieri Reali della Stazione di Bagnacavallo e il Comune di Bagnacavallo. In particolare i militari, in quel periodo, insediati nel palazzo dell’Abbondanza, avevano ricevuto dal Comune 12 galloni d’olio quale combustibile per garantire l’illuminazione delle stanze e degli uffici della Caserma, ancora privi di energia elettrica. La consegna era stata puntualmente certificata dagli amministratori comunali del tempo e sottoscritta dai militari che, per garantire la genuinità del documento e dell’avvenuta ricezione del prezioso bene, oltre alla classica firma del Comandante vi avevano apposto il timbro “Carabinieri delle Romagne – Comando della Brigata Bagnacavallo”.

La cerimonia è stata l’occasione per ricordare che i Carabinieri delle Romagne furono istituiti nel 1859: erano gli eredi del Corpo dei Veliti che si era costituito incorporando il Corpo dei Dragoni e i Gendarmi pontifici. Ai Carabinieri delle Romagne di Bagnacavallo era affidato il compito di mantenere e sorvegliare la sicurezza e la tranquillità pubblica del centro cittadino che già allora rivestiva un’importanza economica per l’intera zona.

La cerimonia si è conclusa con il saluto della Sindaca e i ringraziamenti dei miliari di Bagnacavallo e del Presidente -Sez. Lugo- dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Brig. Mario Quondansanti.