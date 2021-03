In effetti dopo essere stato contattato giorni fa dall’avvocato Manuela Casadio appunto per informarci della possibilità di donarci il materiale anticovid-19 (gel e mascherine) utile ed efficace per la prevenzione del Coronavirus, il presidente Tchameni ha recentemente ricevuto dall’avvocato Michele Muscillo 150 gel da 100ml, 15 confezioni da 50 mascherine a fascia per ogni confezione e 20 confezioni da 10 mascherine chirurgiche.

Questo importante quantità di prodotto ricevuto, verrà distribuito insieme agli indumenti raccolti, (vestiario e giocattoli) alle famiglie in stato di diniego che frequentano il nostro sportello del sorriso presso via Grado 30 di cui tante sono individuate dai servizi sociali.

Teniamo a sottolineare che a causa delle nuove norme di sicurezza anticovid-19, per evitare gli assembramenti, lo sportello del sorriso rimane chiuso al pubblico, ragione per la quale la consegna si effettuerà a domicilio nel pieno rispetto delle regole di confinamento in vigore e continuerà così finché il nostro territorio rimarrà in Zona Rosa, con la speranza di uscirne al più presto.

L’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV presieduta da Charles Tchameni Tchienga ringrazia profondamente l’associazione Avvocato di Strada di Ravenna in particolare gli avvocati Manuela Casadio e Michele Muscillo per la preziosa donazione ricevuta.