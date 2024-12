L’associazione Angelo Mariani presenta la stagione 2025 di Ravenna Musica

Con un omaggio alla cultura musicale ucraina, è stata presentata la stagione 2025 di Ravenna Musica, organizzata dall’associazione “Angelo Mariani”. Il debutto sarà mercoledì 5 febbraio con Aresenii Moon al pianoforte e l’orchestra diretta da Daniele Giorgi, con un concerto per pianoforte e orchestra di Chopin e “La Primavera” di Schumann. La stagione si chiuderà il 7 maggio con l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, il Trio Concept e la direzione di Nicola Valentini, per una serata fra Beethoven, Schubert e prime esecuzioni.

10 in tutto gli appuntamenti nel corso di una stagione che come sempre darà molto spazio ai giovani.