Mercoledì 31 luglio l’assessore regionale alla Cultura e al Paesaggio Mauro Felicori ha fatto visita a Sant’Agata sul Santerno, in occasione dell’ultimo giorno del servizio bibliotecario del «bibliohub», in paese dallo scorso novembre.

In seguito al grave danneggiamento della biblioteca comunale a causa dell’alluvione e grazie all’impegno di molti, tra cui l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Sant’Agata è sempre riuscita in questi mesi a fornire il servizio bibliotecario ai propri cittadini, prima con il bibliobus della Classense di Ravenna e in seguito con il bibliohub di Aib (Associazione italiana biblioteche).

Dopo la pausa estiva, in piazza Umberto I tornerà il bibliobus, messo nuovamente a disposizione dalla Classense di Ravenna.

«Dalla generosità e dall’impegno di molti è nata la possibilità di mantenere, pure in condizioni difficili, il presidio bibliotecario sul territorio – ricorda il sindaco Riccardo Sabadini -. L’impiego del bibliobus concesso dalla biblioteca Classense di Ravenna prima e del bibliohub concesso da Aib poi, grazie al supporto fattivo della Regione, ci ha dato spazi nuovi per continuare ad accogliere gli utenti; Rotary Lugo e Croce Rossa San Marino ci hanno inoltre permesso di avere operatori capaci che hanno animato culturalmente il paese e si sono presi cura delle molte donazioni di associazioni e privati».

«Il bibliohub riparte per portare libri e cultura in altre località della penisola che ne hanno bisogno – conclude il primo cittadino -. Insieme all’assessore Felicori abbiamo organizzato un momento di saluto e soprattutto di ringraziamento, nell’attesa di poter tornare alla auspicata normalità quanto prima».