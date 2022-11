“L’aumento delle multe nel 2022 rispetto al 2021 ha una spiegazione banale – dichiara l’assessore Massimo Bosi rispondendo a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini – Nel 2021 era ancora in corso l’emergenza covid con le restrizioni alla vita sociale per il contenimento della pandemia che tutti ben conosciamo, riducendo gli spostamenti delle persone e di conseguenza le violazioni al codice della strada”.

Sul tema delle sanzioni aumentate Grillini aveva presentato un’interrogazione evidenziando un aumento del 48% dei verbali nel 2022 rispetto al 2021. La questione sarà approfondita in consiglio comunale. Nel frattempo è arrivata una prima risposta da parte dell’amministrazione:

“I dati delle multe del 2022 rispetto al precedente anno pandemico non sono perciò comparabili. In più va ricordato che tramite concorso, il corpo di Polizia Locale è aumentato di diverse unità. A livello operativo ciò ha consentito da quest’anno un aumento della presenza di agenti sulle nostre strade, così come auspicato da più parti a garanzia di una maggiore tutela in tema di sicurezza. Più agenti sulle strade significa maggiori controlli: è perciò inevitabile che questo possa essersi tradotto in un aumento di sanzioni, un effetto che chiunque comprende”.

“Quanto espresso dal capogruppo Alessio Grillini che si è spinto a supporre una sorta di “giro di vite” decisa a tavolino a danno dei cittadini è perciò del tutto privo di fondamento. La Polizia Locale è chiamata, né più né meno, a sanzionare le violazioni al codice della strada ogniqualvolta vengano accertate. Mi pare grave che Grillini abbia espresso pubblicamente questi dubbi, anche nel rispetto del lavoro che la Polizia Locale è chiamata a svolgere”.