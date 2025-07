Venerdì 11 luglio l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, Massimo Fabi e la Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini, sono stati in visita all’Hospice “Villa Agnesina”, nel Faentino.

Ad accoglierli, oltre al personale sanitario, c’erano Francesca Bravi, direttore sanitario Ausl Romagna, Donatina Cilla, direttore del Distretto sanitario di Faenza, Massimo Isola, sindaco di Faenza, e Davide Tellarini, direttore dell’Ospedale di Faenza.

Il direttore della struttura, Luigi Montanari, Responsabile della Struttura Semplice Cure Palliative di Ravenna, ha accompagnato la delegazione durante la visita agli ambienti, illustrandone la storia, l’organizzazione e le caratteristiche.

La dottoressa Bravi ha sottolineato l’importanza dell’attivazione precoce delle cure palliative come strumento di sollievo dalla malattia, evidenziando il ruolo fondamentale del territorio nel garantire strutture adeguate e servizi qualificati.

“L’Hospice Villa Agnesina di Faenza rappresenta un presidio di cura, umanità e professionalità di straordinaria importanza per il nostro territorio – hanno dichiarato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, e la sottosegretaria alla Presidenza della Giunta regionale, Manuela Rontini-. Inserito a pieno titolo nella Rete locale cure palliative dell’Ausl della Romagna, la struttura da anni coniuga l’eccellenza della cura con l’attenzione profonda per il paziente, i suoi bisogni clinici e psicologici, e per i familiari. La Regione Emilia-Romagna guarda a questa esperienza come a un modello virtuoso, capace di evolversi con le nuove sfide sanitarie e demografiche. L’Hospice di Faenza, già oggi protagonista di buone pratiche riconosciute a livello nazionale, come il titolo di ‘Città del Sollievo’, potrà rappresentare anche in futuro un punto avanzato nella presa in carico dei bisogni della popolazione. Continueremo a investire su questi percorsi, convinti che la qualità di una sanità pubblica si misuri anche dalla capacità di stare accanto alle persone anche nei momenti più delicati della vita”.

L’Hospice “Villa Agnesina”

Situato in località Castel Raniero, sulle prime colline a sud di Faenza, l’Hospice “Villa Agnesina” è stato inaugurato nel 2010, grazie alla ristrutturazione dello stabile storico, originariamente fondato dall’Istituto di suore di Sant’Agnese, ed è stato preso in carico dall’AUSL della Romagna nel 2012.

La struttura è un centro di ricovero specializzato in cure palliative ed è uno dei 12 Nodi di Cure Palliative dell’ambito territoriale di Ravenna.

Al suo interno sono attualmente disponibili 9 posti letto in stanza singola, con possibilità di pernottamento di un parente o amico in poltrona letto. Ogni anno vengono effettuati 160-180 ricoveri di pazienti con bisogni di trattamento palliativo per patologie croniche evolutive non guaribili, oncologiche e non oncologiche (circa il 15% sono pazienti con patologia non oncologica: geriatrici, neurologici, cardiologici, epatologici). Dal 2016, l’Hospice accoglie anche pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica, inclusi quelli con ventilazione meccanica assistita e necessità di intervento palliativo.

Grazie al contributo dell’Associazione “Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo”, l’Hospice offre anche alcune attività di particolare rilievo come la fisioterapia, musicoterapia, presenza del volontariato per compagnia ai pazienti o famigliari presenti, pet therapy. Il contributo di donazioni di cittadini ha permesso l’avvio di un progetto sperimentale di “aromaterapia”.

Nel 2019, anche grazie all’attività dell’Hospice “Villa Agnesina” e delle cure palliative domiciliari, Faenza ha ricevuto il riconoscimento di “Città del Sollievo” dalla Fondazione “Gigi Ghirotti”, nell’ambito della manifestazione nazionale della Giornata del Sollievo.