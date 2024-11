L’assessore Baroncini fa il punto sui rifiuti tra nuova tariffa puntuale e Tari non ricevute

Chi non ha ricevuto l’avviso di pagamento Tari, pagherà nel 2025. Inoltre, a partire dal 2025, nel Comune di Ravenna, cambia il sistema di pagamento della tassa sui rifiuti, che verrà calcolata in modo puntuale per ogni nucleo familiare. La tariffa sarà composta da una quota base, una quota fissa e una variabile calcolata in base alla produzione di rifiuti indifferenziati del nucleo familiare. Nel primo anno, per dare ai cittadini il tempo di abituarsi, chi sfora i livelli indicati nella produzione di indifferenziata non avrà un aumento in bolletta, ma dall’anno successivo le eccedenze saranno una voce in bolletta