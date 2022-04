L’Assemblea della Cassa di Ravenna spa, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario privato ed indipendente, presieduta da Antonio Patuelli, tenutasi a Ravenna al Teatro Alighieri, ha approvato all’unanimità i risultati individuali della Cassa e consolidati di Gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, illustrati dal Direttore Generale Nicola Sbrizzi.

La raccolta diretta da Clientela è cresciuta a 4.331 milioni di euro (+7,6%) e la raccolta indiretta a 5.631 milioni di euro (+9,8%), di cui 2.996 milioni di euro (+11,2%) di risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). La raccolta complessiva da sola Clientela è salita a 9.963 milioni di euro (+ 8,8%). Cresce anche il sostegno alle attività economiche di imprese e famiglie, con impieghi che hanno raggiunto i 3.216 milioni di euro (+7,1%). L’utile dell’operatività corrente della Cassa di Ravenna Spa al lordo delle imposte, dopo le necessarie rettifiche, i più che prudenziali accantonamenti e nonostante anche i costi obbligatori straordinari per salvataggi di banche concorrenti, è salito a 27,4 milioni di euro (+21,29%). L’utile netto della Cassa di Ravenna Spa è cresciuto a 19,693 milioni di euro (+17,10%).

L’assemblea della Cassa ha deliberato la distribuzione di un dividendo nella forma di un’azione ogni 38 possedute o, a richiesta di ciascun socio, in contanti, di 40 centesimi di euro (lordi) per azione.

Nel bilancio consolidato del Gruppo Cassa, il margine d’interesse è di 102 milioni di euro (+12,61%), le commissioni nette 81,7 milioni di euro (+8,5%), il margine di intermediazione 201,7 milioni di euro (+7,1%), le rettifiche di valore e gli accantonamenti per rischio di credito 39,6 milioni di euro (-12,4%), il risultato netto della gestione finanziaria è di 159,7 milioni di euro (+12,3%), i costi operativi ammontano a 123,7 milioni di euro (+2,3%). Le spese amministrative risentono dei costi obbligatori straordinari per salvataggi di banche concorrenti per 8,361 milioni di euro e dei costi straordinari sostenuti per l’emergenza Covid-19. Nel bilancio consolidato la raccolta diretta da clientela è cresciuta a 6.303 milioni di euro (+9,22%), la raccolta indiretta è cresciuta a 7.784 milioni di euro (+8,97%), di cui 4.074 milioni di euro (+11,31) di risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). La raccolta complessiva da sola clientela ha superato i 14.087 milioni di euro (+9,08%). Gli impieghi a famiglie e imprese crescono a 4.255 milioni di euro (+9,23%). Per la qualità del credito, il totale di tutti i crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è del 2,7% del totale degli impieghi netti

(-24,07%). L’utile lordo consolidato del Gruppo Cassa è salito a 39,5 milioni di euro (+65,21%), l’utile netto consolidato è cresciuto a 26,9 milioni di euro (+78,04%). I coefficienti patrimoniali di Vigilanza al 31 dicembre 2021 confermano l’elevata patrimonializzazione del Gruppo: il CET 1 Ratio di Gruppo è pari al 13,86% rispetto al 7,53% richiesto dalle competenti Autorità al Gruppo Cassa nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP, mentre il Total Capital Ratio di Gruppo è pari al 15,83% rispetto all’11,45% richiesto.

L’Assemblea della Cassa di Ravenna ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nel quale, anche in applicazione delle recenti normative relative ai requisiti di diversificata professionalità e agli equilibri di genere, sono entrate a far parte Antonella Cappiello, docente universitaria di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Pisa, Francesca Fiorentini, Ingegnere libero professionista di Ravenna, Alessandra Penevidari, Avvocato Cassazionista cresciuta professionalmente nello Studio Legale Grande Stevens di Torino. Inoltre Chiara Bulgarelli, Avvocato libero professionista in Ravenna, è diventata nuovo sindaco effettivo della Cassa di Ravenna. Presidente del Collegio Sindacale è stato rieletto Giuseppe Rogantini Picco.

Il Consiglio di Amministrazione si è immediatamente riunito e ha rieletto per acclamazione Antonio Patuelli a Presidente, Giorgio Sarti a Vice Presidente Vicario e Francesco Gianni a Vice Presidente.