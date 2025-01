L’Asp della Romagna Faentina chiude anche il 2024 in perdita

L’Asp della Romagna Faentina chiude il 2024 con una perdita di bilancio di quasi 190 mila euro. Nelle previsioni dell’ente, la cifra andrà a peggiorare nei prossimi anni. Il 2025 si dovrebbe chiudere con un passivo di poco più di 199 mila euro e il 2026 vedrebbe il rosso superare i 209 mila euro.

Fra le cause alla base dell’ennesimo bilancio in rosso, la relazione di fine anno e il piano programmatico per il futuro indicano ancora una volta i posti letto persi, a favore di un gestore privato, nelle strutture di Faenza, Brisigella e Casola Valsenio. In totale 207, più della metà concentrati nella struttura Il Fontanone di viale dello Stradone, al centro negli ultimi anni di dispute legali e dibattiti politici e pubblici.