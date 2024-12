L’asilo Il Girasole in via Calamelli sarà ricostruito nella sua attuale ubicazione. L’amministrazione comunale ha sciolto una delle principali riserve che fino ad oggi ha bloccato la ricostruzione della scuola, completamente distrutta dall’alluvione. In questo anno e mezzo si era ragionato di realizzare un nuovo edificio al posto del campetto da calcio sull’altro lato della strada. Dopo un complesso tira e molla con la Regione, il progetto è però stato accantonato.