Lunedì 6 ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ravenna Manifestazioni ha deliberato la pubblicazione di un Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse in relazione al conferimento dell’incarico di Direttore Artistico della Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri per il triennio 2026/27, 2027/28 e 2028/29 (la domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il 9 novembre 2025 secondo le modalità indicate nell’avviso).

La delibera segue la decisione di Angelo Nicastro di concludere il proprio percorso con la Stagione 2025/26. Il Presidente e il CdA della Fondazione desiderano esprimere al maestro Nicastro: “La più sincera gratitudine per la professionalità, la sensibilità artistica e la dedizione con cui, in questi anni, ha curato la Stagione d’Opera e Danza, contribuendo a fare del Teatro Alighieri un punto di riferimento culturale di alto profilo e un partner produttivo per tanti teatri di tradizione del nostro Paese e soggetti di caratura internazionale”.