Accademia di belle Arti di Ravenna presenta alla città e ai suoi studenti la Lectio Magistralis dell’Artista Enzo Cucchi – Venerdì 30 maggio ore 16:00 presso il Polo delle Arti di Piazza Kennedy, 7 a Ravenna

Enzo Cucchi è uno degli artisti più prolifici e innovativi della scena contemporanea, punto di riferimento anche per intenda affacciarsi all’espressione artistica. È stato uno dei protagonisti della recente mostra “I’M a Mosaic!”, che ha celebrato i cento anni della scuola del Mosaico di ABA Ravenna, perché si è confrontato spesso coi linguaggi del mosaico. Egli ci condurrà attraverso il suo mondo poetico e radicato nelle suggestioni dei simboli della memoria individuale e collettiva, raccontando la forza performativa del gesto pittorico.

Enzo Cucchi è nato nel 1949 a Morro d’Alba, nelle Marche. È stato uno dei principali esponenti della Transavanguardia, il movimento artistico emerso in Italia negli anni ’70 e ’80 come reazione all’arte concettuale e minimalista che dominava il panorama artistico dell’epoca.

Guidata da artisti come Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Sandro Chia, Mimmo Paladino e Nicola De Maria, la Transavanguardia propose un ritorno alla pittura figurativa, all’uso del simbolismo e dei riferimenti alla tradizione artistica italiana mescolati con elementi di espressionismo astratto e primitivismo. Il movimento rappresentò una rivitalizzazione della pittura anche attraverso la sfida alle tendenze dominanti dell’arte contemporanea. La Transavanguardia superò ben presto i confini nazionali, anche grazie all’impegno del suo teorico e promotore, il critico d’arte Achille Bonito Oliva.

Dagli anni ottanta Cucchi prosegue con coerenza la sua ricerca esponendo con successo nelle rassegne d’arte più significative, come la Biennale di Venezia, Documenta a Kassel, la Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, e nei più importanti spazi istituzionali dedicati all’arte contemporanea (la Kunsthalle di Basilea, il Solomon R. Guggenheim di New York, la Tate Gallery di Londra, il Centre Georges Pompidou di Parigi, il Castello di Rivoli, il Palazzo Reale a Milano, il Sezon Museum of Art di Tokyo, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, il Museo nazionale di Capodimonte a Napoli, il Musèe d’art modern di Saint-Etienne Metropole), maturando nel tempo un’esperienza eccezionale del sistema dell’arte, ma, soprattutto, restituendo l’immagine di una creatività in perenne movimento.

Accademia di Belle Arti di Ravenna forma e prepara alle sfide del futuro rinnovandosi anno dopo anno affiancando ai corsi del Mosaico le Nuove tecnologie dell’Arte, Pittura e Design del gioiello, cerca sinergie con altri enti e associazioni del territorio per promuovere i giovani talenti, per essere sempre quel modello di innovazione e ricerca che fu presupposto della sua nascita nel 1829.