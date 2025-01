Con l’arrivo dell’Artemis per l’antivigilia dell’Epifania, è iniziato il calendario 2025 delle crociere a Ravenna. Di proprietà della Overseas Adventure Travel, l’Artemis è una piccola nave lunga 60 metri, progettata come un mega yacht, che da anni offre viaggi per conto di Grand Circle Cruise Line nel Mediterraneo, facendo spesso tappa a Porto Corsini.