Inaugura mercoledì 8 dicembre la mostra “Inedito Novecento. L’arte nella collezione Breganze da Mario Mirko Vucetich a Filippo De Pisis”, nella cornice dei Magazzini del Sale a Cervia e organizzata dall’associazione Italia Liberty, a cura di Andrea Speziali, con il patrocinio del Comune di Cervia, Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

Sarà visitabile da giovedì 9 fino a domenica 26 dicembre 2021.

Sono esposti inediti capolavori del Novecento tra dipinti, sculture e disegni di artisti come Mirko Vucetich, Neri Pozza, Filippo De Pisis, Umberto Boccioni, Nino Corrado Corazza, Emil Hoppe, Arturo Noci, Leonardo Castellani, Arturo Martini, Antonio Zancanaro, Mario Albanese, Nino Bertocchi, Placido Barbieri, Giuseppe Sommaruga, Silvio Gambini, Nino Maccari, e tanti altri.

Una esposizione di circa 150 opere provenienti da tre importanti collezioni: Collezione Fratelli Breganze di Vicenza, Roberto Parenti di Sogliano al Rubicone e Italia Liberty di Rimini.

Quella di Speziali è un’operazione chirurgica nell’Arte del Novecento, proponendo un percorso tra opere rilevanti e poco conosciute se non inedite comprese tra il 1901 al 1990, ma soprattutto un’occasione per riflettere su opere, che meritano un’attenzione critica e di pubblico rinnovata proprio perché narrano alcuni momenti del Novecento italiano, rimasto fino ad oggi poco illuminato. I capolavori esposti apportano un nuovo contributo alla Storia dell’Arte, come nel caso della tela firmata Boccioni, emersa in quella che fu la collezione dell’editore Neri Pozza, benché sia in corso di approfondimento per la certificazione, rappresentando il periodo delle sperimentazioni del Futurismo assieme alle rivelazioni dei pastelli di Mirko Vucetich, che riecheggiano l’opera di Antonio Sant’Elia.

Sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Italia Patria della Bellezza, la mostra è prodotta e coordinata dall’Associazione Italia Liberty, promossa e patrocinata dal Comune di Cervia, in collaborazione con il Comune di Marostica, l’Associazione Pro Marostica e il sostegno della Banca Bcc.

Inaugurazione: mercoledì 8 dicembre alle ore 16, alla presenza del curatore, del Sindaco e della giunta comunale, nonché degli organizzatori della mostra – Ingresso libero.