“L’arte di essere unici”, estratti i vincitori della lotteria a sostegno del Gruppo Disabilità Faenza

Sono stati estratti i biglietti vincitori della lotteria “L’arte di essere unici”, l’iniziativa del Gruppo Disabilità di Faenza ideata per finanziare i progetti delle varie associazioni che costituiscono la realtà solidale. In sostanza 205 famiglie. Sono 1678 le persone che hanno acquistato nel corso di questi mesi un biglietto della lotteria. In palio tre opere realizzate da Pietro Melandri, Carlo Zauli e Guerrino Tramonti. Fondamentale quindi la collaborazione dei principali musei della città: il Mic e i musei Carlo Zauli e Guerrino Tramonti. Poco più di 35 mila euro i fondi raccolti, traguardo raggiunto anche grazie ad oltre 18 mila euro di donazioni arrivati da aziende e privati. Lanciata a dicembre, il termine della lotteria è stato posticipato fino ad oggi a causa delle restrizioni dovute al contesto pandemico che ne avrebbero compromesso la riuscita.