In ambito giovanile, la prima prova regionale alla Sport Promotion Scandiano (RE) ha portato un prezioso oro a Caterina Pazzaglia U21 della Istrice Ravenna e Ginevra Castellari U19 della Carchidio Strocchi Faenza. Entrambe hanno condotto una gara di testa, risultando prime sia nelle qualifiche che in finale. Per le categorie Maschili, Giorgio Chiari si è aggiudicato il Bronzo nell’U21M. Altri atleti presenti, Alice Berni, Adele Spada, Viola Babini per Ravenna e Allegra Luccaroni, Gaia Randi per Faenza.

Alla Rock’n Fire di Modena, sono invece andati in scena i Senior per la seconda tappa regionale open. La ravennate Nicole Francesconi ha dominato bissando il successo della precedente gara di Ferrara. Sesta la compagna di squadra Caterina Pazzaglia. Per i colori della Carchidio Strocchi, Giorgio Chiari ha conseguito un ottimo quarto posto, mentre nella classifica femminile Ginevra Castellari è riuscita ad agguantare la finale a discapito della compagna Sofia Marsigli.

Nelle classifiche regionali, vista la massiccia presenza di forti arrampicatori nell’Open, i risultati riportati vanno rettificati col secondo posto di Caterina Pazzaglia e Giorgio Chiari; quarta Ginevra Castellari e sesta Sofia Marsigli. Risaliti conseguentemente di posizioni anche gli altri partecipanti , Samuel Contarini, Allegra Luccaroni e Gaia Randi.