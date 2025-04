L’area Ortazzo-Ortazzino diventa pubblica. “In corso il passaggio della zona C privata a B”

Inaugurata questa mattina l’area Ortazzo-Ortazzino dopo l’acquisto da parte di Regione, Comune e Ente Parco del Delta del Po delle zone A e B per 516mila euro. Le due aree – che entrano a far parte del Parco del Delta del Po – rimarranno fondamentalmente chiuse al pubblico per preservare l’ecosistema, con possibilità di effettuare attività di gestione e manutenzione, e eventuali periodiche visite organizzate solo nell’area B. Continua nel frattempo il passaggio della zona C, privata, a zona B, cioè a tutela generale, non senza qualche polemica da parte delle associazioni ambientaliste. Italia Nostra ha apposto due striscioni sul cancello