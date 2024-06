Il 7 giugno 2024 si svolgerà la nona edizione de “La Notte degli Archivi” che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia. “La Notte degli Archivi”, patrocinata dall’ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana, rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2024 sarà dedicata al tema #passioni.

L’Archivio Storico del Comune di Lugo partecipa per la prima volta a questo evento così importante per lo sviluppo della conoscenza dei patrimoni culturali italiani che vede coinvolti oltre 450 enti.

L’apertura straordinaria di venerdì 7 giugno, dalle 20.30 alle 23.30, prevede una visita della sede di via Fermi 16 per avere un assaggio del vasto e importante patrimonio documentale in essa conservato.

Il tema “passioni” ed è stato declinato nella accezione di “passione civile”. Alle 21.30 è infatti prevista una visita guidata ad una piccola esposizione documentaria dedicata alla missione di soccorso avvenuta all’indomani del terribile sisma che nel 1908 distrusse quasi completamente le città di Messina e Reggio Calabria. Prima della visita guidata si potrà assistere a un video racconto, tratto dall’emozionante resoconto del viaggio compiuto nelle terre devastate da un gruppo di volontari lughesi. Il resoconto, scritto a suo tempo da Giacomo Valli, è contenuto in un numero unico edito dal Comitato di Soccorso per raccogliere ulteriori fondi da inviare alle popolazioni colpite. L’ingresso è libero e gratuito. Non è richiesta la prenotazione.