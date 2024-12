Sabato 21 dicembre alle ore 18:30, a cura di ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna, piazza San Francesco sarà illuminata anche quest’anno dal tradizionale spettacolo delle fontane pirodanzanti, una performance di fuoco, luci, musica e acqua che lascia sempre senza fiato.

Vi ricordiamo che il Villaggio di Natale dei donatori di sangue è aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio in Piazza San Francesco dalle ore 15:00 con vin brulè, thè caldo, pandoro, dolci, palloncini per i più piccoli e tanta musica. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue, un gesto salvavita che porta via solo poco tempo ma che può salvare tantissime vite.

Al Villaggio si possono anche acquistare i biglietti della Lotteria della Befana 2025 al costo di € 2,50, quest’anno il primo premio è una bellissima Nuova Opel Corsa. L’estrazione è fissata per il 6 gennaio 2024 sempre in Piazza San Francesco alle ore 16:30 dopo lo spettacolo “La Befana scende dal cielo” a cura dei Vigili del Fuoco di Ravenna, previsto alle ore 15:00.

Per il programma completo degli eventi di Natale promossi da ADVS Ravenna visita il sito www.advsravenna.it o segui la pagina Facebook ADVS Ravenna.

Si ringraziano per la collaborazione:

Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Agenzia Viaggi Millepiedi Travel S.r.l. , Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato, Banda Cittadina di Ravenna, Comune di Ravenna, Comune di Russi, Deco Industrie, Elios Digital Print Ravenna, Autofficina Casadio S.n.c. , Concessionaria F.lli Benelli, Cantina Intesa Faenza, Famila, CIREA S.r.I. Antincendi e Antinfortunistica, La Butega ad Giorgioni S.r.l. , Club “I donatori con la valigia”, Mirabilandia Parks, Piada Pazza di Nata e Sonia – Porto Fuori, Ristorante “Molinetto” Ravenna, Publimedia Italia, Consar Ravenna, Sig.ri Oriano Quattrini, Cesare Cavina e Luciano Albonetti, Sindacato Panificatori Artigiani e Confcommerio Ravenna.