Carissimi cittadini e cittadine, so che oggi è domenica e c’è il sole, ma è importante che RESTIAMO A CASA.

Più saremo rispettosi delle indicazioni, prima supereremo questo momento.

Facciamolo insieme, restiamo in contatto attraverso il telefono e internet e dimostriamo ancora una volta che la nostra comunità è responsabile, coesa e rispettosa delle regole!

Per questo vi chiedo una mano, se venite a conoscenza di comportamenti scorretti, scriveteci dove e magari mandateci una foto.

Aiutiamo insieme le forze dell’ordine e di polizia.

Michele de Pascale, sindaco di Ravenna