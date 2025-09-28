Sabato 4 ottobre, in occasione della rassegna regionale “Monasteri Aperti Emilia-Romagna” e nel giorno dedicato a San Francesco, l’Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo aprirà le sue porte per un pomeriggio speciale dedicato alla storia e al fascino senza tempo del santo di Assisi.

Il complesso conventuale di Bagnacavallo, tra i primi sorti dopo la morte di San Francesco, è stato per molto tempo punto di riferimento per viandanti e pellegrini grazie alla sua posizione lungo un importante snodo stradale. Restaurato nel 2000 con fondi del Giubileo, oggi ospita eventi culturali, mostre, incontri pubblici e dal 2017 è anche una suggestiva struttura ricettiva.

L’appuntamento è fissato per le 16.30, con un percorso di storytelling che ripercorrerà i momenti storici e le suggestioni legate alla figura del santo. Al termine, dalle 17.30 alle 18.30, i partecipanti potranno prendere parte a una degustazione di vini e prodotti locali, in collaborazione con la Strada della Romagna e Biscotti Bizantini.

La quota di partecipazione è di 18 euro e comprende sia la visita guidata che la degustazione. È richiesta la prenotazione allo 0545 1770715.

L’Antico Convento San Francesco è in via Cadorna 10.

L’iniziativa rientra nello speciale Giubileo 2025 promosso dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare i luoghi di spiritualità e cultura del territorio.

