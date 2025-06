Ieri un gruppo di cittadini ravennati hanno lanciato una petizione per far aprire un negozio Decathlon a Ravenna, “Aiutaci a far aprire un Decathlon nella nostra amata Ravenna!”.

“Attualmente, (sostengono i sottoscrittori) il panorama della grande distribuzione sportiva a Ravenna presenta delle opportunità: manca un player di grandi dimensioni come Decathlon. Sono presenti alcuni negozi specializzati e catene di abbigliamento sportivo, ma non sono in grado di offrire un assortimento così vasto e competitivo come quello di Decathlon. L’apertura di un nuovo store andrebbe a colmare questo vuoto di mercato, intercettando una clientela che oggi è costretta a rivolgersi altrove.”

La petizione ha immediatamente riscosso interesse nelle prime 5 ore 250 persone hanno firmato.

Ecco il link alla petizione:

https://chng.it/GcHr69C6LC