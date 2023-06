Due incendi nella mattinata hanno creato preoccupazione a Ravenna. Il fatto più grave è avvenuto in via Battuzzi dove un uomo, su cui al momento rimane il massimo riserbo per le indagini, sembrerebbe un quarantenne, ha lanciato una bottiglia molotov contro un’auto parcheggiata a bordo strada, a fianco di alcune abitazioni. La vettura, una Peugeot 206, si è incendiata.