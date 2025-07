Durante l’ultimo week-end i Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, con l’ausilio del personale del 2° Battaglione Carabinieri Liguria in supporto per il periodo estivo, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, per infrenare la commissione dei reati in genere.

Nel corso dell’attività è stato arrestato un 19 enne, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I fatti si sono verificati intorno alla mezzanotte quando i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire in un locale del centro di Milano Marittima poiché erano stati segnalati dei disordini, con lancio di bottiglie e bicchieri. Quando i militari sono entrati nel locale, molti giovani presenti si sono dati alla fuga. Tra questi, dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a fermarne uno che per sottrarsi al controllo si è scagliato contro di loro con testate e pugni, costringendoli quindi a ricorrere all’utilizzo dello spray urticante in dotazione, al fine di bloccarlo.

Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento. Per i due Carabinieri intervenuti è stato necessario ricorrere alle cure del locale pronto soccorso per le lesioni riportate durante le fasi del fermo, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sulla base della grave condotta tenuta, il ragazzo è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si terrà in giornata.