Grazie all’iniziativa solidale “Lampadina sospesa”, promossa da Tecnomat Ravenna, i clienti della filiale ravennate hanno sostenuto la Onlus Il Terzo Mondo e le numerose famiglie indigenti di Ravenna e provincia seguite dallo Sportello del Sorriso, gestito dall’organizzazione di volontariato.

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio 2026, Tecnomat Ravenna ha consegnato una significativa donazione composta da 121 lampadine a LED e dalla somma di 122,70 euro, frutto della partecipazione attiva dei clienti che hanno scelto di acquistare e donare i prodotti nell’ambito dell’iniziativa solidale.

Un gesto semplice ma concreto, che dimostra come piccoli contributi individuali possano trasformarsi in un aiuto reale per chi vive situazioni di fragilità. Le lampadine raccolte verranno distribuite gratuitamente alle famiglie bisognose, mentre il contributo economico sarà utilizzato per l’acquisto di materiali per l’igiene neonatale, in particolare pannolini, spesso molto richiesti ma difficili da reperire.

«La vostra generosità – sottolinea la Onlus – rappresenta un sostegno fondamentale per continuare la nostra missione a favore delle famiglie più vulnerabili del territorio».

A nome dei volontari e dei beneficiari, il presidente Charles Tchameni Tchienga ha espresso un sentito ringraziamento: «Mi unisco a tutti i volontari e alle famiglie beneficiarie nel ringraziarvi, insieme ai vostri clienti, con la più sincera gratitudine. Il vostro contributo fa davvero la differenza».