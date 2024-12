Nella giornata di sabato, presso il PalaPellicone di Ostia a Roma, si è svolta la 43ª Assemblea nazionale ordinaria durante la quale il faentino Gianni Morsiani è stato eletto nuovo presidente federale della FIJLKAM.

L’amministrazione comunale di Faenza esprime: “Le più vive congratulazioni a Gianni Morsiani per la sua elezione a presidente della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM). Questa nomina rappresenta un motivo di grande orgoglio per la comunità.

Il suo profondo legame con la città e la sua passione per lo sport lo rendono un simbolo di rinascita, valori che sono stati messi a dura prova dalle alluvioni che hanno colpito la nostra città. Siamo certi che la sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per guidare la FIJLKAM verso nuovi traguardi e per promuovere i valori dello sport a livello nazionale e internazionale.

Le alluvioni hanno duramente colpito la principale struttura sportiva della nostra città dove si pratica la Lotta mettendo grossa prova la passione e la dedizione di tanti atleti e allenatori che, pur in mezzo a enormi difficoltà, non hanno mai smesso di allenarsi e fiaccato la loro volontà. Siamo convinti che grazie alla guida sapiente di una figura così esperta come Gianni Morsiani la FIJLKAM potrà proseguire nelle sue attività nelle diverse discipline che accomuna per raggiungere importanti risultati a livello nazionale e internazionale ma soprattutto far sì che lo sport sia strumento di aggregazione e crescita.

Auguriamo a Gianni Morsiani un proficuo mandato e siamo certi che saprà onorare al meglio questo prestigioso incarico, portando alto il nome di Faenza nel mondo”.