Come per l’inizio dell’anno scolastico, anche in occasione delle festività natalizie l’amministrazione comunale di Faenza ha voluto portare i propri auguri nelle scuole della città. In particolare, il sindaco, gli assessori e il presidente del Consiglio comunale, si sono recati nelle scuole primarie e secondarie mentre Martina Laghi, assessore alla Scuola, ha visitato le scuole dell’infanzia, statali e paritarie.

“È stato un momento molto emozionante per tutti -ha sottolineato Martina Laghi-; il mondo scolastico, in questo particolare periodo di pandemia, ha bisogno di sentirsi valorizzato per il loro importante ruolo sociale. Devo riconoscere che tutti hanno lavorato in maniera propositiva per far vivere al meglio questo anno scolastico. Le nostre visite sono state molto apprezzate e soprattutto i più piccoli ci hanno coinvolto nei loro momenti con una grande voglia di raccontarsi. Rivolgo un grande ringraziamento alle dirigenti, insegnanti e personale Ata, per l’accoglienza che ci è stata riservata e per il calore dimostrato. Auguriamo un felice Natale e un buon anno nel segno della speranza”.