Nonostante le gravi ferite inferte dalle alluvioni, la Palestra Lucchesi di Faenza si è rialzata con una forza che ha dello straordinario, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di punto di riferimento in città per la resilienza e lo spirito indomito che da sempre la caratterizza. A testimonianza della rinascita, è attualmente in pieno svolgimento il CRE estivo, che, al momento, accoglie una ventina di bambini, seguiti da due educatori e supporti individuali dedicati ai bambini con disabilità.

Questa ripartenza è il frutto di una perseveranza e di un lavoro instancabile, in particolare di Olimpia Randi e Salvatore Avanzato. Olimpia Randi, Presidente della palestra Lucchesi e del Panathlon Club Faenza, è una figura chiave nel mondo della lotta e delle arti marziali, con un ruolo attivo nella Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM). Salvatore Avanzato, istruttore FIJLKAM e Direttore Tecnico della Nazionale di Lotta Olimpica, ha dimostrato un impegno incrollabile nel riportare la palestra alla sua piena funzionalità. La loro leadership e dedizione sono state la scintilla che ha riacceso la speranza in un momento di grande difficoltà.

“Abbiamo perso molto, ma non la speranza” spiega Olimpia Randi. “La lotta -continua- ci ha insegnato a superare le difficoltà e a conquistare i nostri obiettivi. Questa vittoria è dedicata alla nostra città e a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento difficile”.

La Palestra Lucchesi, da sempre un punto di riferimento di attività sportiva e aggregazione sociale per la comunità faentina, ha dimostrato una enorme capacità di reazione. L’entusiasmo dei bambini, e delle famiglie che si affidano a questa realtà, che partecipano al CRE è la prova più tangibile di come lo sport possa essere un veicolo di rinascita e normalità.

Nella giornata di giovedì il sindaco Massimo Isola e l’assessora allo Sport Martina Laghi hanno fatto visita al CRE, non solo per portare il loro sostegno, ma anche per un momento di confronto. L’incontro è stato infatti un’occasione per portare avanti e definire le strategie e le interlocuzioni in corso con l’amministrazione comunale, per garantire che la palestra possa riprendere al più presto in pieno le sue attività, dalla lotta alla palestra e l’arrampicata e i suoi tanti corsi, con nuovi impianti elettrici, ai quali già si sta lavorando, murature consolidate e ambienti ritinteggiati. L’obiettivo è chiaro: assicurare una ripartenza a pieno regime per l’attività autunnale, confermando la Palestra Lucchesi come centro per tutti.