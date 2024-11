Con profondo dolore, l’amministrazione comunale di Faenza partecipa al lutto della famiglia Zama per la scomparsa di Vittorio, figura storica del Palio del Niballo ed ex vigile. Vittorio Zama ha legato il suo nome indelebilmente alla storia del Palio, come cavaliere del Rione Giallo e del Bianco. Per il Rione di Porta Ponte vinse un Palio del Niballo nel 1969 e uno, nel 1976, per l’allora Rione Bianco. Zama aggiunse alla sua personale carriera anche due vittorie alla Giostra del Saracino di Arezzo. Negli ultimi anni Zama aveva poi messo al servizio del mondo del Palio la sua esperienza, impegnandosi nella Commissione di pista del Palio.

La scomparsa di Vittorio Zama lascia un grande vuoto nel mondo rionale ma la sua eredità e i suoi valori vivono ancora in tanti giovani che hanno seguito le sue orme.

L’amministrazione comunale si stringe commossa attorno alla famiglia Zama e rivolge un pensiero di affettuosa vicinanza a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con lui un pezzo di vita.