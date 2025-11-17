Si è tenuta ieri pomeriggio a San Zaccaria la manifestazione “Neanche con una Rosa – Contro la violenza sulle donne”, un’iniziativa alla quale ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Legalità, Giancarlo Schiano. L’evento, promosso grazie alla collaborazione tra Linea Rosa, ASD San Zaccaria Bike e numerose altre associazioni del territorio, ha rappresentato un momento di forte sensibilizzazione e di impegno congiunto.

“Desidero ringraziare gli organizzatori e i partecipanti – ha affermato Schiano – e ribadisco la ferma condanna dell’Amministrazione contro ogni forma di violenza e contro chi tenta di sminuirla. Non consentiremo che una tragedia sociale venga derubricata a ‘business’ o ridicolizzata. La violenza non è mai un fatto privato, ma una responsabilità collettiva che ci impone memoria, prevenzione e azioni concrete”.

L’Assessore ha poi richiamato l’attenzione su alcuni dati allarmanti: nei primi mesi del 2024, in Emilia-Romagna, oltre 1.600 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza, e anche a Ravenna le richieste di aiuto a Linea Rosa continuano a crescere.

“Come assessore alla Legalità e come Amministrazione – ha concluso Schiano – confermiamo il nostro impegno a stare accanto alle donne e a chi le supporta, proseguendo nel sostegno alle reti antiviolenza locali e alle iniziative volte a diffondere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Solo lavorando insieme, promuovendo la cultura del rispetto e la partecipazione attiva, costruiremo una comunità veramente libera e paritaria”.